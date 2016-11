Musik & Lyrik im Kultruni Dom

BLEIBURG. Unter dem Motto "Brot und Freiheit" findet am Dienstag, dem 6. Dezember ein Abend mit Lyrik und Musik im Gedenken an das Ende des 2. Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai 1945 statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Musikensemble Praprotnice, ein zweisprachiges Frauenterzett aus Kärnten: Hanca Pörtsch, Irene Strasser und Rozka Tratar-Sticker, begleitet von Georg Errenst. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bleiburger Kulturni Dom.