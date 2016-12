Musikverein Möchling – Klopeiner See lädt zu den traditionellen Neujahrskonzerten 2017

ST. KANZIAN. Nach dem Jahreswechsel begleitet der Musikverein Möchling – Klopeiner See, der 1982 gegründet worden ist, Liebhaber des guten Tons musikalisch ins neue Jahr 2017. Mit den traditionellen Neujahrskonzerten im Kultursaal "K3" startet der Möchling-Klopeiner See in sein 35-jähriges Jubiläumsjahr.Die beiden Konzerte stehen unter dem Motto „Klingendes Österreich“ und die Besucher begeben sich, unter der musikalischen Leitung von Klaus Kniely, auf eine Reise durch das musikalische Österreich. Dabei wird der Musikverein von Silvia Igerc als Solistin unterstützt.Die beiden Konzerte finden am, dem, mit Beginn umsowie am, dem, umstatt.