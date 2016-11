Neue Musik trifft Volksmusik im Brauhaus Breznik

BLEIBURG. Die Kulturinitiative Bleiburg (KIB) präsentiert am, demeine der interessantesten neuen Formationen Österreichs "Die Strottern mit Barbara Romen und Gunter Schneider". Wenn im Brauhaus Breznik Klemens Lendl und David Müller "Die Stottern" aus Wien dem "Tiroler Duo" Barbara Romen und Gunter Schneider begegnen, dann treffen Neue Musik auf Volksmusik, geschliffene Liedkunst auf ausgelassene Improvisationslust, alpines Selbstverständnis auf urbanen Schmäh.

So abenteuerlustig wie die musikalischen Zugänge der Formationen ist auch das Konzertformat, das sie auf die Bühne bringen: Gegenseitig spielen sie sich ihre Stücke vor, beleuchten einander auf diese Weise, vermischen sich, finden gemeinsame Lieder, färbeln sich an und ein. Das Publikum wird so ganz nah ins Geschehen gerückt. Lassen sie sich in die Stube locken. Und weiter noch - ins Hinterzimmer. Beginn ist um. Kartenreservierung unter www.brauhaus.breznik.at oder 0664/13 42 921.