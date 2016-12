Ossi Huber & Band kommen!

VÖLKERMARKT. Im Rahmen des Völkermarkter Adventzaubers gastieren Ossi Huber & Band am, dem, mit Beginn umauf dem Unteren Hauptplatz. Die laut Eigendefinition vier alten Haudegen haben sich durch die gemeinsame Liebe und Freude am Musizieren gefunden und im April diese Band neu gegründet. Mit Ossi Huber, Dragan Janjuz und Peter Gröning gehören ihr gleich drei ehemalige „Humus“-Musiker an. Dazu gesellt sich mit Amadeus-Preisträger Didi Baumgartner ein ehemaliger Bandkollege von Peter Cornelius, mit dem Huber früher gemeinsam in der Band „The Gang“ musiziert hat.In Völkermarkt geben Ossi Huber & Band ein „Advent special“ zum Besten. Mit im Gepäck haben sie ihr Debüt-Album „wieder do“.