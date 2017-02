Slide & Ride auf der Petzen

Slide & Ride Reloaded, das ultimative Event am Fuße der Petzen startet in die nächste Runde.

Fünf Jahre Slide & Ride

FEISTRITZ OB BLEIBURG. Ein Becken wird mit 60.000 Liter eiskaltem Petzen-Wasser gefüllt, über das mutige Wintersportler "Rider" flitzen, während unter den hunderten Zuschauern eine Stimmung herrscht, die jedem – trotz frostiger Minusgrade – einheizt. Mit diesem einen Satz ist ein Waterslide-Contest erklärt – und gleichzeitig die Faszination dahinter.Zum bereits fünften Mal lockt das ultimative Event "Slide & Ride", am kommenden, dem, abhunderte Zuschauer aus ganz Kärnten auf den Unterkärntner Hausberg, die Petzen. Mit dem Motto "5 years together" starten die Mitglieder des Freestyle Clubs Petzen, die diese Veranstaltung ausrichten, voller Elan in das fünf jährige Jubiläum dieser Veranstaltung.Um das Jubiläum zu feiern, gibt es bei "Slide&Ride" in diesem Jahr einige Neuerungen: "Der Parkplatz wurde vergrößert, das Wasserbecken hat einen neuen Standplatz. Wir haben ein neues Konzept für den Eingangsbereich. Die Beleuchtung und die Beschallung im Außenbereich wurden auch erweitert", verrät Dennis Lutnik, Obmann Stellvertreter des Freestyle Club Petzen, der das Event veranstaltet.Die jungen Organisatoren sind jedes Jahr aufs Neue bemüht ein einzigartiges Umfeld zu präsentieren. So kann sich vor allem das Rahmenprogramm sehen lassen – etwa mit einem riesigen Feuerwerk, beheiztem Festzelt und dem internationalen Top Act "Headhunterz". Weiters sind die DJ's „Jeff?!“, Johnny Vincent und Chris Armada mit von der Partie. Heiß hergehen wird es auch im zweiten beheizten Zelt dem Petzenstadl bei Après-Ski Musik, Oldies und Schlager. Karten sind bei den Mitgliedern des FSC Petzen und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.

Das Programm