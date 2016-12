NEUHAUS. Wer sich an den Weihnachtsfeiertagen nicht selbst in die Küche stellen möchte, ist gut beraten, dem Gasthof Hartl in Neuhaus einen Besuch abzustatten. Amund) werden abköstliche Festtags-Spezialitäten aus der Hartl-Küche serviert. Tisch-Reservierungen unter 04356/20 41.