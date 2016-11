Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Völkermarkt

VÖLKERMARKT. Am, demvonfindet der Tag der offenen Tür in der Polizeiinspektion Völkermarkt statt. Die Besucher erwarten neben zahlreichen Informationen zur Verkehrs- und Einsatzpolizei eine einmalige Einsatzmittelschau. Hier können beispielsweise ein Dienstwagen von innen besichtigt oder eine Laserpistole getestet werden. Neben wertvollen Präventionstipps gegen Einbrüche werden auch Führungen durch das neue Gebäude angeboten. Im Anschluss wird in einem Film die Vielfältigkeit des Polizeiberufes gezeigt und Fragen beantwortet. Kleine Besucher können beim Stand der Kinderpolizei ihre Neugier stillen und werden kindgerecht an das Thema herangeführt.