Theater mit viel Humor: "Gatte gegrillt"

VÖLKERMARKT. Der Kulturverein "Theater im Raum" geht im Jänner 2017 mit dem Theaterstück „Gatte gegrillt“ auf Kärnten-Tournee. Unter der Regie von Andreas Ickelsheimer spielen Dagmar Sickl, Daniela Graf und Peter Beck die Komödie.Ken, zweifellos ein fescher Bursche, hat über die Jahre zweifellos etwas Speck angesetzt und zweifellos hat sich auch sein Haupthaar etwas gelichtet. So sieht’s nun einmal aus, und auch für Ken besteht darin … leider kein Zweifel. Die Konsequenz? Richtig! Eine Geliebte muss her, eine jüngere. Laura. Aber natürlich denkt Ken nicht im Traum daran, seine Frau Hillary zu verlassen. Läuft doch alles prima. Hier die täglich warmen Mahlzeiten, dort der süße Nachtisch. Sogar als Hillary von Laura erfährt, ändert sich vorerst nicht viel, bis es schließlich eines Abends zu einem Dinner zu dritt kommt, für das Hillary ihre Kochkünste endlich einmal sinnvoll einsetzen möchte…Unter dem Titel „The Woman Who Cooked Her Husband“ hatte „Gatte gegrillt“ bereits 1991 in England seine Welturaufführung. Publikum und Kritiker waren gleichermaßen begeistert vom Erstlingswerk der Autorin und Regisseurin Debbie Isitt, sodass diese schwarzhumorige englische Komödie mittlerweile an vielen Bühnen rund um den Globus aufgeführt wird und ein moderner Theaterklassiker geworden ist.

Die nächste Vorstellung ist am Samstag, dem 28. Jänner um 19.30 Uhr in der Neuen Burg. Karten sind an der Abendkassa um 19 Euro erhältlich, unter oeticket.com und bei allen ÖTicket Vorverkaufsstellen.