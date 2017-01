Traditionelles Kirchleintragen in Bad Eisenkappel

BAD EISENKAPPEL. Am, demtreffen sich Kinder und Erwachsene vor der Volksschule in Bad Eisenkappel zum traditionellen "Ante Pante" - Kirchleintagen ein. Die Kerzen im Inneren der Kirchen werden entzündet und umsetzt sich die Menschenschar unter lautem und ständigem Rufen des Spruches: "Ante pante popolore, kocle vrate cvilelore!" in Richtung Hautplatz in Bewegung. Der Weg führt an der Pfarrkirche vorbei, wo die Kirchlein gesegnet werden. Danach wird die Prozession in Richtung des Vellachbaches fortgesetzt und man gelangt zur so genannten Schlossbrücke. Hier werden die Kirchen den Fluten der Vellach übergeben. Die Lichterkirchen tanzen auf den Wellen, bis sie umkippen ihr Licht verlieren.