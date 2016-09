Wiedereröffnung mit einem Backhendlschmaus

GABLERN. In den warmen Monaten betätigt sich Stephan Uitz als Landwirt, in den kälteren als Gastwirt. Nach der gastronomischen Sommerpause öffnet sein Gasthaus Kokitz in Gablern bei Eberndorf ab, dem, wieder seine Pforten. Es hat täglich abgeöffnet. „Die Wiedereröffnung feiern wir mit einem Backhendlschmaus ab“, sagt Uitz. Um Wartezeiten zu ersparen, sind Vorbestellungen unter 0664/92 62 466 erbeten. Das Gasthaus Kokitz steht für Feiern aller Art zur Verfügung, warme Küche gibt es auf Vorbestellung. Täglich auf der Karte stehen Jausen-Schmankerln mit regionalen Produkten.