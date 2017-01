MIT VIDEO: Musikverein Möchling-Klopeiner See - traditionelle Neujahrskonzerte 2017

01.01.2017, 23:40 Uhr

Klingendes Österreich

Nach dem Jahreswechsel begleitet der, gegründet 1982, schon traditionell Liebhaber des guten Tons musikalisch ins Neue Jahr.Mit dem Neujahrskonzert 2017 -- imin St. Kanzian am Klopeiner See startet der Musikverein Möchling-Klopeiner See unter der Leitung vonin sein 35-jähriges Jubiläumsjahr.

Unterstützt wurde der Musikverein vonals Solistin mit ihrer gefühlvoll vorgetragenen, atemberaubenden heimeligen Zithermusik.Eindrucksvoll mitgewirkt hat auch diederunter der Leitung von Dir.Musikerinnen und Musiker erhielten Leisungsabzeichen, überreicht von Obmann, dem Präsidenten des Musikvereines Bürgermeisterund dem Bezirksobmann des BlasmusikverbandesHumorvoll moderiertenundUraufgeführt wurde der vortreffliche, komponiert von- er war auch im Publikum.Weiters waren dabei: Vizebürgermeister, Bezirkshauptmann, die Bezirksobfrau des Kärntner Bildungswerkes, Pfarrer, der Obmann des Tourismusverbandes, Gauchorleiter und Vorsitzender im Musikrat, Verwaltungsdirektor, VS-Direktor, sowie viele Mitglieder von Chören und Musikvereinen aus Nah und Fern.Die Wiederholung des Konzertes gibt es am Freitag, dem 6. Jänner 2017 um 16.30 Uhr ebenfalls im Kultursaal K3 in St. Kanzian am Klopeiner See.