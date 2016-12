ALPEN-ADRIA EXKURSION NACH UDINE

27.12.2016, 15:55 Uhr

Völkermarkt : Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt | Wir, die, fuhren am 25. Oktober 2016 in Begleitungnachin dieAbfahrt war um 7:30 und angekommen sind wir um circa 10:00. Als erster gingen wir zum Tourismusbüro und trafen unsere Führerin namens Antonella. Danach besichtigten wir dieden Hauptplatz der Stadt, dann denund das dazugehörige Museum. Als nächstes gingen wir den Hügel mitten in der Stadt hinauf und sahen. Wegen des schlechten Wetters hatten wir leider keine schöne Aussicht. Auf derdie mehrere Namen trägt, wurden uns ein paar Lokale fürs Mittagessen empfohlen und wir wurden dann entlassen. Wir hatten bis 15:00 Zeit essen zu gehen und einen Fragebogen über Udines Sehenswürdigkeiten auszufüllen. Den meisten von uns blieb aber auch noch Zeit zum Shoppen.Um 15:00 fuhren wir dann nachwo 1976 ein schreckliches Erdbeben die ganze Stadt zerstört hatte. Wir konnten sogar noch Spuren davon entdecken. Wir machten einen kurzen Rundgang durch den Ort und besichtigten den. Nur leider regnete es in Strömen, sodass wir alle nass zurück in den Bus stiegen.Um ca. 19:00 kamen wir dann in Völkermarkt an.Trotz des schlechten Wetters hat der Ausflug sehr viel Spaß gemacht und wir konnten viele neue Dinge dazulernen.

Lunedi, il 25.10.2016 le due 5 classi del liceo Alpe-Adria sono andate a Udine con la professoressa Spontina, la prof. Ulrich e la prof. Gomernik.Ci siamo incontrati alle 7:20 al parcheggio di fronte alla scuola.Con il pullman siamo andati per due ore e abbiamo imparato molto sui fiumi e le montagne della regione. Per esempio abbiamo visto il Tagliamento, il fiume più importante della regione Friuli Venezia Giulia.A Udine abbiamo incontrato una guida turistica e prima siamo andati alla chiesa di San Giacomo, dove abbiamo visitato molte opere d’arte interessanti e abbiamo saputo molto della storia di Udine. Dopo abbiamo visto altri posti famosi, come la Piazza della Libertà, il Castello di Udine, il Duomo di Udine e la Piazza Matteotti.Dopo abbiamo scoperto da soli Udine per rispondere alle domande di un quiz.Abbiamo avuto tre ore per le domande e per mangiare in un ristorante bello. Ho mangiato spaghetti pomodoro e un'insalata.Poi, alle ore 15:00 siamo andati a Venzone, per visitare una chiesa molta bella. Abbiamo visitato Venzone perché è una villaggio molto bello e perché la città è stata distrutta da un terremoto nel 1976.Infine abbiamo fatto una passegiata per le vie, ma con un ombrello, perchè pioveva.Poi siamo ritornati a casa Abbiamo fatto un‘escursione bella ed interessante!I ragazzi della 5b e 5a del liceo Alpe-Adria sono andati a Udine con le professoresse Spontina, Gomernig e Ulrich il 25 di ottobre.Alle sette e mezza siamo partiti con l’autobus da Völkermarkt e siamo arrivati a Udine alle dieci. Una signora italiana (guida turistica) ci ha raccontato molto della bella città. Abbiamo visitato la Piazza della Liberta, il Duomo, il Mercato Vecchio, la Piazza Matteotti e il Castello.Dalle 12:30 alle 13:30 abbiamo avuto tempo libero. Siamo andati a mangiare una pizza e abbiamo avuto la possibilità di esplorare la città da soli e di comprare diverse cose. Inoltre abbiamo compilato un questionario.Alle 15:00 abbiamo lasciato Udine e siamo andati a Venzone, purtroppo è piovuto ma nonostante ciò abbiamo visitato una chiesa.Alle 17:00 siamo partiti e arrivati a Völkermarkt alle 19:00.