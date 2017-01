Bauernball 2017 in Griffen

08.01.2017, 01:04 Uhr

Kultursaal Griffen

Mit dem traditionellen Bauernball erfolgte in Griffen der Auftakt zur Ballsaison.Eingeladen haben dermit Obmann Bürgermeisterund dem geschäftsführenden ObmannFür die unzähligen jungen und junggebliebenen Ballbesucher stand - im neu renovierten Kultursaal - heuer zum 20. Mal, ein abwechslungsreicher faszinierender Abend auf dem Programm.Zum Tanz spielte die beliebte Live Band; zur Eröffnung tanzte dienach der großartigen Choreographie vonauf und in der Kellerdisco wurde bis in die frühen Morgenstunden Party gefeiert.Bürgermeister ÖkR Josef Müller eröffnete den wundervollen Ball, begrüßte die vielen Gäste und bedankte sich bei den Spendern der tollen Preise, die bei der Tombola zu gewinnen waren - der Hauptpreis war die Verlosung eines Stierkalbes.Dabei waren Landesrat, ÖVP Bezirksobmann Bürgermeister, Bürgermeister, KR, Stadträtin, von der örtlichen Politik die Vizebürgermeisterund, die Gemeindevorstandsmitgliederund, zahlreiche, Direktor, Dipl-TA, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter desuvm.