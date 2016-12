Bezirksweihnachtsfeier des PVÖ Völkermarkt

15.12.2016, 23:22 Uhr

Mochoritsch Griffen-Rast

Dieunter dem neuem Vorsitzendenwurde beim Mochoritsch in Griffen durchgeführt.Auch SPÖ Bezirksvorsitzenderwar unter den Ehrengästen. Diese feierliche Veranstaltung wurde genutzt umdie höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie in Österreich - diezu überreichen. Müller war Vizebürgermeister in Neuhaus und 10 Jahre Bezirksobmann der Pensionisten im Bezirk Völkermarkt. LAbg Jakob Strauß bedankte sich bei Johann Müller für seine maßgebliche Tätigkeit, die er für die Sozialdemokratie im Bezirk geleistet hat.Unter den Gratulanten waren auch PVÖ Landespräsident-Stellvertreter, Altbürgermeisterund BezirksgeschäftsführerinMit schönen Musikklängen und bestem Essen fand die Weihnachtsfeier einen gemütlichen Ausklang (M.Knauder).