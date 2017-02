Blatsch Blatsch 2017

11.02.2017, 08:12 Uhr

Die Völkermarkter Faschingsgilde feiert ihre Premiere in der Neuen Burg

Von Mr. Trump bis zur Bar Romantica

Ab heute heißt es in der Neuen Burg in Völkermarkt wieder. Dieum Obmannlädt zu vier Sitzungen, die es wieder in sich haben.Den Premierenabend genossen unter vielen auch Hausherr Bürgermeister, die Landtagspräsidentenund, Landtagsabgeordneter, Vizebürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, Vertreter aus Kultur, Wirtschaft, Kunst, Sport und Blaulichtorganisationen, sowie Mitglieder der Faschingsgilde Mittertrixen.