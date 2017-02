BLATSCH BLATSCH - VÖLKERMARKTER FASCHING 2017

05.02.2017, 00:27 Uhr

Völkermarkt : Neue Burg |

Nur noch einige Tage, bis der Faschingsgruß „BLATSCH BLATSCH“ die Völkermarkter Neue Burg zum Beben bringen wird.

Die zweite Probe für die heurigen Narrensitzungen, diesmal bereits schon teilweise in Maske, lief bereits fast perfekt ab. Alle Akteure der Völkermarkter Faschingsgilde, vor und hinter der Bühne, freuen sich schon riesig auf die bevorstehende Premiere am kommenden Freitag in der Neuen Burg.



Markus Lakounigg: „Die Pointen und so mancher Seitenhieb auf die Politik und das Tagesgeschehen in Völkermarkt, Kärnten und Österreich werden die Lachmuskeln der Sitzungsteilnehmer wieder strapazieren. Selbstverständlich wird auch die EU und deren sogenannten regierenden Staatenlenker nicht verschont.

Witze, Lieder und Gags über Frauen, Männer und deren Tagesablauf werden bei den Besuchern wieder Lachtränen kullern lassen.“

Voll motiviert wird an den Texten noch gefeilt, Posen und Gags werden einstudiert und Gesangsstücke geübt. Mit der Musikband, den Maskenbildnerinnen, Frisören, Requisiteuren und den Ton- und Lichttechnikern muss alles genau abgesprochen und abgestimmt werden.

Dazu Gildenmitglied und Akteur Edi Lassnig: „Die Bühnenerfolge der Sänger, Musiker und Schauspieler sind zu einem großen Teil auf die tolle Arbeit der Verantwortlichen für den Bühnenaufbau, den Maskenbildnerinnen, FrisörInnen, Ton- und Lichttechnikern, den Kassendamen, dem Burgwart und den Garderoben- und Thekenbetreuerinnen zu verdanken. Der immense Arbeitseinsatz von allen aktiven Helfern und engagierten Akteuren ist jedes Jahr der Grundstein für unseren gemeinsamen großen Erfolg.“

Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, wird an allen vier Abenden, beim Sketch „B-WOC“ des Männergesangsvereines Scholle, eine weltberühmte Schauspielerin einen Gastauftritt absolvieren.

WARNUNG AN ALLE, DIE ZU EINER DER INSGESAMT VIER SITZUNGEN KOMMEN WOLLEN: TRAGEN SIE IHREN ARZT ZUM APOTHEKER UND TRAINIEREN SIE RECHTZEITIG AUCH IHRE LACHMUSKELN

ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG

HEUER NEUE BEGINNZEITEN: jeweils um 19:30 Uhr



KARTEN GIBT ES IM ANGELSPORT GESCHÄFT

LASSNIG EDUARD Tel.Nr: 04232 1205

9100 VÖLKERMARKT , KLAGENFURTER STRASSE 45

Premiere ist am Freitag 10. Feber 2017,weitere Vorstellungen sind am Samstag 11. am Freitag 24. undam Samstag 25. Feber und 06. Feber 2017 in der Neuen Burg Völkermarkt.