Burgenländisch-Ungarische Delegation zu Besuch im Karawanken-Karavanke UNESCO Global GEOPARK

13.02.2017, 19:06 Uhr

Geopark Infozentrum “Welt der Geologie” in Bad Eisenkappel

- das- um Geschäftsführermit seinen Mitarbeiterinnenund- erhielt Besuch von einer Burgenländisch-Ungarischen Delegation - vertreten duchundvom Regionalmanagement Burgenland,vom Tourismusverband Region Oberwart, dem Vizebürgermeister von Köszeg, dem stellvertretenden Direktor des Nationalparks Fertö-Hanság, dem Rangerund mehreren Delegierten.Sie alle sind gekommen um sich zu informieren und um Erfahrungen auszutauschen, denn - zur bereits grenzüberschreitenden Nationalpark-Naturpark-KooperationIm Burgenland und in den drei benachbarten Komitaten in Ungarn ist die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Geoparks geplant.Mag. Gerald Hartmann berichtete über das Werden des grenzüberschreitenden Geoparks in Bad Eisenkappel und begleitete die Delegation im Anschluss in das "gegenüberliegende" Infozentrum des Geoparks Karawanken/Karavanke in Mežica – Podzemlje Pece.Mit dabei auch Bürgermeisterund die Bürgermeisterin von Unterdrauburg/Dravograd