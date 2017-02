Geopark Karawanken : Petzenüberschreitung

12.02.2017, 19:56 Uhr

Der geprüfte Geopark Ranger Niko Müller führte uns durch das Winterwunderland der Petzen. Schade nur, daß sich einige Teilnehmer durch den Nebel im Tal abhalten ließen und so nicht in den Genuß der herrlichen Winterlandschaft und der grandiosen Aussicht kamen. Die Tour startet bei der Bergstation der Petzen Bergbahnen und führte über den Kniepssattel und den Kordeschkopf zur Dom na Peci. Beeindruckend war, wie viele Wanderer aus Slowenien unterwegs waren und uns herzlichst bei unserem Hüttenstop begrüßten und in ihre Mitte nahmen. Danach folgte der Heimweg über den Rischberg bis zur Talstation der Petzen Bergbahnen.Müde, aber glücklich über die schöne Tour, kamen wir an unser Ziel.