MIT VIDEO: 50 Jahre Petzen Bergbahnen

15.01.2017, 15:29 Uhr

Jubiläumsfest auf der PEZEN - Top of Südkärnten

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums derwurde auf der Petzen gefeiert - und das bei Kaiserwetter.Nach der Heiligen Messe in der St. Anna Kapelle mit Dechantund der Zithersolistinfolgte der Festakt mit den Ehrengäste und deren Grußworte. Beeindruckend moderiert wurde die Feierstunde von Geopark-Geschäftsführer

Im Berggasthof Siebenhütten präsentiertedie Dia-Show; anschließend konnten sich die Besucher beim Hüttenzauber mit demamüsieren.Am Abend startete am Quellenhang die Schi- und Schnee-Show mit Feuerwerk, Musik und unterhaltung.Ab 17 Uhr geht es im Tal bei der Schi-und Schneeshow weiter - präsentiert wurde diese vom SC Petzen, der Schischule Petzen, der Bergwacht, Slide & Ride, Mountainbikern, dem Langlaufzentrum Pirkdorfer See, Tourengehern, Pistengeräte-Fahrern und Nostalgie-Schifahrern.Die Besucher erwartete zudem ein Feuerwerk, sowie Musik und Unterhaltung bei der Talstation.Neben dem hochmotivierten Team derrund um, GFund BLdabei waren auch Mitglieder der, desmit Obmann, Hausherr Bürgermeisterund seine Amtskollegenund, Landtagsabgeordneter Bürgermeister, Bezirkshauptmann, die Vizebürgermeisterund, die Stadträteund, der Kommandant der Bleiburger Polizeiinspektion, der Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See - Südkärntenuvm.