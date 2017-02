MIT VIDEO: Ante Pante 2017 in Bad Eisenkappel

01.02.2017, 21:10 Uhr

Traditionelles Kirchleintragen

Jedes Jahr am Abend vorwerden indie Kirchlein getragen.Dasnennt sich der Brauch, der zur Erinnerung an die Hochwasserkatastrophe im Jahr 1180 eingeführt wurde.Kinder und Erwachsene mit ihren Kirchlein trafen sich vor der Volksschule Bad Eisenkappel - die Kerzen im Inneren der Kirchen wurden entzündet und die Prozession setzte sich zur Schlossbrücke über den Vellach-Bach in Bewegung.Auf dem Weg dorthin wurden bei der Pfarrkirche die Kirchlein und alle Teinehmer von Ortspfarrer Kanonikusgesegnet. Er begrüßte auch die vielen Mitwirkenden und Ehrengäste; gesehen wurden Bürgermeisterund Landeshauptmann-Stellvertreterin, Vizebürgermeister, Gemeinderätin, Gemeindevorstandsmitglieduvm.

Bei der Schlossbrücke wurden die Kirchen den Fluten der Vellach übergeben - die Lichterkirchen tanzten auf den Wellen, bis sie umkippten und die Lichter erloschen.