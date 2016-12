Weihnachtsfeier mit Asylwerbern

27.12.2016, 20:25 Uhr

Dann hieß es einkaufen: Lebensmittel, Toiletteartikel, Süßigkeiten ....28 Pakete wurden geschnürt und ein Termin vereinbart, der für alle passte.Ein kleiner Weihnachtsbaum wurde auch noch besorgt, und ein wenig Schmuck.Am 23. Dezember um 15 Uhr gingen wir zu viert mit den Weihnachtsgeschenken in das Quartier unserer Asylwerber.Wir staunten nicht wenig, wie schön die Flüchtlinge zusammen mit einigen anderen Betreuerinnen den Raum geschmückt hatten. Die große Küche duftete nach Punsch, den die Quartiergeberin vorbereitet hatte. Ohne Alkohol, versteht sich.Kerzen brannten am Tisch, Kekse und Obst wurden serviert.Weihnachtslieder wurden gesungen, die die Asylwerber im Deutschkurs bereits gelernt hatten, und Gedichte wurden vorgelesen.Dann gab ein Flüchtling aus dem Iran, der bereits im Kirchenchor mitsingt, ein Lied in seiner Sprache zum besten.Mit großer Freude nahmen die Asylwerber ihre Weihnachtspackerln entgegenund schenkten zum Abschluss allen anwesenden Frauen eine weiße Rose!

Es war ein kultiviertes und störungsfreies Fest unter Menschen verschiedener Nationen und Religionen. Nichts von dem war spürbar, was uns im abgelaufenen Jahr aus einer gewissen Richtung immer wieder hätte eingeredet werden sollen.