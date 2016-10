01.10.2016, 23:24 Uhr

in Bleiburg

An zwei Tagen fand die vierte Auflage der Veranstaltung- organisiert vonundstatt.Die Messe zu den Themen Energiearbeit, Gesundheit, Bewegung und Ernährung mit über 20 Ausstellern lockte viele Besucher in den Kulturni dom nach Bleiburg. Sie konnten sich informieren und auch Schnupperbehandlungen in Anspruch nehmen.Auf dem Programm standen auch Vorträge, Hörtests, Körpermessungen und eine Gesundheitsstraße vom Kärntner Hilfswerk.