Arbeitsunfall in St. Kanzian und Körperverletzung in Völkermarkt

04.02.2017, 08:31 Uhr

Verkehrsunfall auf der A2

Vater schlug Tochter

Ein Wiener (20) fuhr am Freitagnachittag auf der A2 im Bereich von Völkermarkt und geriet dabei aus unbekannter Ursache rechts auf das Bankett, fuhr danach quer über beide Fahrstreifen und stieß frontal gegen die Mittelbetonleitwand. Von dort wurde das Fahrzeug auf den ersten Fahrstreifen zurück geschleudert. Der Wiener wurde unbestimmten Grades verletzt und das UKH Klagenfurt eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Sachschaden.Ein 49jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Völkermarkt versetzte am Freitagnachmittag seiner 19jährigenTochter in deren Wohnung im Bezirk Völkermarkt im Zuge eines Familienstreites einen Schlag ins Gesicht, worauf sie über Schmerzen klagte und die Polizei verständigte.Beim Eintreffen der Sektorstreife der PI Völkermarkt war der 49jährige nicht mehr anwesend und konnte in einem nahegelegenen Gasthaus angetroffen werden. Im Zuge der Befragung wurde der Mann gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und versetzte beiden Beamten einen Stoß gegen die Brust, woraufhin er festgenommen wurde. Ein auf der PI Völkermarkt durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Nach erfolgter Einvernahme wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die einschreitenden Beamten wurden nicht verletzt.