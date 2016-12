Bäuerliche Bildungsgemeinschaft präsentiert Jubiläums-Bauernkalender

21.12.2016, 12:00 Uhr

Seit zehn Jahren erscheint der KIS-Bauernkalender.



Mehr Beachtung

TAINACH. Kürzlich präsentierte der Verein KIS (Kmecka Izobrazevalna Skupnost/Bäuerliche Bildungsgemeinschaft Südkärnten) mit Sitz in Tainach, ihren mittlerweile 10. Bauernkalender in der HLW St. Peter in Klagenfurt. Erstellt wird er von Projektmitarbeiterin Olga Voglauer, die jedes Jahr zwölf heimische Bauernhöfe ins Rampenlicht stellt. Einer dieser zwölf Höfe stammt jedes Jahr aus Slowenien oder dem Grenzgebiet, als Zeichen der grenzüberschreitenden Verbundenheit."Nach zehn Jahren bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir jene Menschen, die unseren täglichen Esstisch füllen, viel zu wenig beachten. Vielleicht hat dieser Kalender das Wissen um die heimische Landwirtschaft erweitert bzw. zumindest darauf hingewiesen", so Voglauer.

Betriebe auch im Fernsehen

Fotografisch gestaltet den Bauernkalender seit fünf Jahren Fotograf Tomo Weiss. Ab 2017 wird in der ORF-Sendung "Dober dan, Koroska" jedes Monat ein bäuerlicher Betrieb aus dem Kalender auch im Fernsehen vorgestellt.