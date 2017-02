Bezirk Völkermarkt: Einbrüche und ein schwerer Forstunfall

15.02.2017, 07:18 Uhr

VÖLKERMARKT. Unbekannte Täter drangen in den Nächten vom 7. auf den 8. Feber und 12. auf 13. Feber in ein Gasthaus im Bezirk Völkermarkt ein und stahlen daraus die Tageslosungen und zehn Packungen Zigaretten. Die Schadenssumme beträgt knapp 1.000 Euro.



Fuß eingeklemmt



Rettung und Feuerwehr im Einsatz

BLEIBURG. Am Montagabend kam auf der Mittlerner Landesstraße in Bleiburg ein Slowene (35) mit seinem Auto - gemäß seinen Angaben - wegen Übermüdung von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der Arbeiter, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Alkomatentest verlief negativ.GRIFFEN. Montag Mittag war ein Magdalensberger (30) in seiner Waldparzelle in der Gemeinde Griffen in einem extrem steilen Waldgebiet, mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.Im Zuge dieser Tätigkeit, die er alleine durchführte, wurde mit seinem linken Fuß zwischen zwei Holzstämmen eingeklemmt. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen und konnte sich im unwegsamen Gelände nicht mehr selbst befreien.Über Handy-Notruf gelang es ihm die Bezirksleitstelle Völkermarkt zu verständigen, die in weiterer Folge die Rettungskräfte alarmierte.Der Arbeiter wurde nach Erster Hilfe Leistung durch den Rettungsdienst und den FF Pustritz, Langegg und Griffen sowie nach notärztlicher Versorgung vom Rettungshubschrauber „Christopherus 11“ mittels Seilbergung aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in das UKH Klagenfurt geflogen.