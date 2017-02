Blatsch Blatsch: Von Mr. Trump bis zur Bar Romantica

07.02.2017, 19:00 Uhr

Am Freitag feiert die Völkermarkter Faschingsgilde ihre Premiere in der Neuen Burg.

VÖLKERMARKT. Ab Freitag heißt es in der Neuen Burg in Völkermarkt wieder "Blatsch Blatsch". Die Völkermarkter Faschingsgilde um Obmann Markus Lakounigg lädt zu vier Sitzungen, die es wieder in sich haben. Derzeit laufen die Proben auf Hochtouren."Die Pointen und so mancher Seitenhieb auf die Politik und das Tagesgeschehen in Völkermarkt, Kärnten und Österreich werden die Lachmuskeln strapazieren", verspricht Lakounigg.

Klassiker und neue Gesichter

14 Nummern

Viele Helfer

Zur Sache:

Neben den Klassikern wie "Die Zwei" (Eduard Lassnig und Franz Wank) oder "Hallelu-lu-lustig" (Sandra und Conny Blaschitz, Christian und Lukas Joham und Markus Liebhard) gibt es mit Kevin Weitzer und Jana Rieken auch zwei neue Gesichter auf der Bühne. Musikalisch begleitet erneut die Band "Caparo" die Faschingssitzungen.Das Programm besteht aus 14 Nummern. Unter anderem sorgt dabei eine Korrespondenz mit Donald Trump für Aufregung und in "Dorf braucht Wirt" suchen die Akteure als Leo Hillinger und Gerda Rot-Schaß einen Käufer für die Bar Romantica.Damit alles reibungslos abläuft, sind auch hinter und vor der Bühne viele helfende Hände nötig. "Der immense Arbeitseinsatz von allen aktiven Helfern und engagierten Akteuren ist jedes Jahr der Grundstein für den gemeinsamen großen Erfolg", erklärt Gildenmitglied Eduard Lassnig.Freitag, 10. Feber11., 24. und 25. FeberNeue Burg Völkermarkt19:30 UhrWaffen und Angelsport LassnigMarkus Lakounigg, Gerhard Modre, Lukas und Christian Joham, Martin und Phillip Mak, Christoph Santer, Alois Meschnark jun., Michi Zechner, Johanna Huber, Ulli Pasterk, Julia Oitz, Marie Zizlovska, Anita Lorber, Nathalie Lube, Jasmin Eberhard, Leonie Conradi, Nadine Esterl, Katrin Jandl, Kevin Weitzer, Jana, Leonie und Maike Rieken, Cornelia und Sandra Blaschitz, Hannes Spitzer, Franz Wank, Eduard Lassnig, Julia und Kerstin Klade, Jaqueline Domen, Selina Pippenpach, Tamara Kräuter, Jasmin Wieland, Markus Liebhard, Sänger des MGV Scholle