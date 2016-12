BLEIBURG. ADVENTZAUBER BRINGT SONNENSCHEIN

11.12.2016, 19:21 Uhr

bei Familie Michael Gajschek in Grablach/Bleiburg wird ob des wunderbaren weihnachtlichen Ambientes zu einem bedeutenden Anzeihungspunkt an den Adventwochenenden. Mitwird der gesamte "Gajschek-Hof" wunderbar erleuchtet. Es gibt auch einen kleinen Steichelzoo und der Weihnachtsmann bringt den kleinen Gästen köstliche Präsente. Ein großes Anliegen ist es aber auch mit Spenden schwerkranken und behinderten Kindern in der Region zu helfen und damit einen kleinen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung ihre Lebensqualität zu sorgen, so "Lichterchef" Michael Gajschek. So gab es kürzlich den gemeinsamen mit der Raiffeisenbank Bleiburg organisierten Spendenabend deren Erlös der Aktion "Kleiner Sonnenschein" zu Gute kommt.konnten dem Obmann des Vereines "Kleiner Sonnenschein ( www.kleinersonnenschein.com vonundübergeben werden. "Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion Sonne in das Leben der Betroffenen bringen können", so Raiffeisenbank Bleiburg Boss Michael Jernej und werden auch 2017 wieder für den Verein "Kleiner Sonnenschein" aktiv.Michael GajschekGrablach 13, 9150 BleiburgTel: 0650 4113207