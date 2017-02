Brennende Altpapiercontainer in Völkermarkt

12.02.2017, 20:30 Uhr

Verkehrsunfall in Bleiburg



Einbrüche in Gast- und Geschäftslokale

Am Samstag Vormittag fuhr eine Klagenfurterin (38) mit ihrem Pkw auf der Heiligengraber Gemeindestraße in Richtung Rinkenberg. Bei der Kreuzung mit der Lippitzbacher Straße hielt sie kurz an und wollte über die Bundesstraße fahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Ruden kommenden Pkw eines 29-jährigen Klagenfurters. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch das Auto des 29-Jährigen gegen einen Baum geschleudert wurde.Die 24-jährige Beifahrerin des Klagenfurters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in Feistritz ob Bleiburg bei einem Geschäftslokal sowie zwei Gastlokalen die Eingangstüren auf und stahlen Münzgeld, Spirituosen und Rauchwaren in geringer Menge.Der durch die Taten verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.