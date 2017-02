Die Narrischen Trixnertaler sind wieder los!

15.02.2017, 07:30 Uhr

Ab Freitag heißt es wieder "Tri Tri" im Gasthaus Rabl.

MITTERTRIXEN. In 13 Nummern feuern ab Freitag die Narrischen Trixnertaler ihre Pointen ab. Dabei geht es angenehm lokal und regional zu, denn über die Mittertrixner gibt es viel zu berichten und auch die ewige (Faschings-) Rivalität mit Völkermarkt wird immer wieder gekonnt eingebaut.Markus Kuster ist heuer das dritte Jahr Faschingskanzler und zufrieden mit seinem vorwiegend jungen Team: "Die Proben laufen schon ganz gut." Durch das bunte Programm führt Alt-Kanzler Erich Pfeifenberger.

Nummern mit Lokalkolorit

Neue Gesichter

Zur Sache:

Kinderfaschingssitzung:

Mitwirkende auf und hinter der Bühne:

Die Mitglieder der ältesten Faschingsgilde im Bezirk haben sich viel einfallen lassen. So geht es im Sketch "Frisch und g'sund 2017" nicht ohne Registrierkasse und Pfefferspray oder in der Nummer "Der Rutter" nicht ohne Internetzugang für den Landwirt, der seine Schweine bei der AMA melden will. Da sind lustige Verwechslungen vorprogrammiert. Auch eine schottische Tanzeinlage und Gesangsnummern dürfen nicht fehlen und was wäre der Mittertrixner Fasching ohne das berühmteste Prinzenpaar im Bezirk? Eben. Also sind auch Carlo Trost und Andreas Brenner wieder dabei, die den frechen Handpuppen Leben einhauchen."Heuer erstmals auf der Bühne stehen Laura Modre, Lea Hansche, Steffi Rabl, Eva Maierbrugger und Christian Jamnig", verrät Kuster. Altkanzler Pfeifenberger freut sich besonders, dass es auch heuer wieder gelang eine Kinderfaschingssitzung auf die Beine zu stellen: "Heuer sind über 30 Kinder dabei."Karten für die Narrischen Trixnertaler bekommt man allerdings nur mehr für die Premierensitzung am Freitag - die beiden weiteren Termine sind bereits ausverkauft.Freitag, 17. Feber18. und 25. FeberGasthaus Rabl in Mittertrixen19:30 UhrGH RablSonntag, 26. FeberGH Rabl14 UhrAndreas Brenner, Lisa Geyer, Lea Hansche, Mathias und Christian Jamnig, Jürgen Karpf, Kevin und Isabella Klemen, Bernhard Korak, Christof und Isolde Kumer, Barbara, Kathrin, Markus und Stefanie Kuster, Patrick Lamprecht, Fabio Lippnig, Martin Mairitsch, Laura Modre, Karoline und Otto Muhr, Martin Napetschnig, Hemma, Erich und Johannes Pfeifenberger, Hanna, Stefanie und Thomas Rabl, Erich Rutter, Stefan Slamanig, Christian und Florian Sneditz, Gertrud Trampitsch und Carlo Trost.