Ehemann von Kiki Kogelnik verstorben

21.12.2016, 15:05 Uhr

Der Physiker und die im Jahre 1997 verstorbenen Künstlerin waren über 30 Jahre verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn namens Mono Schwarz- Kogelnik.George Schwarz wurde 85 Jahre alt, geboren wurde er 1931 in Frankfurt.Das Begräbnis findet am 28.Dezember um 11:00 Uhr am Stadtfriedhof Bleiburg statt.