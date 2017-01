Ein Model in der chinesischen Großstadt

07.01.2017, 13:50 Uhr

Das Model Mirjam Sadovnik erzählt von ihrer Zeit in der chinesischen Großstadt Chongqing.

Shooting mit Male Model

GLOBASNITZ. Drei Monate lang schnupperte das Model Mirjam Sadovnik aus Globasnitz Modelluft in der chinesischen Großstadt Chongqing. Kurz vor Weihnachten kehrte sie wieder in ihre Heimat zurück.In China war die rothaaarige Schönheit sehr gefragt: "Ich hatte dort vier Shootings, unter anderem für Hai Bo und die Naija Garden Studios", verrät das Model. Am besten habe ihr das Shooting für die Naija Garden Studios gefallen. "Da habe ich auch das erste Mal mit einem Male Model zusammen geshootet. Das hat echt Spaß gemacht."

Schmatzen und Rülpsen

Gemüse, Fleisch und Tofu

Großstadt erkundet

Dankbar für das Leben

ZUR PERSON:

In der Zeit, die Sadovnik im Ausland verbracht hat, hat sie auch gemerkt, dass es einige Kulturunterschiede zwischen Österreich und China gibt. "Das was mir am meisten aufgefallen ist, ist dass die Menschen in China viel freundlicher und zufriedener sind. Es herrscht dort an sich einfach eine positivere Energie", erzählt die Globasnitzerin. Auch die Esskultur sei in China komplett anders: "Extrem scharfes Essen, andere Gewürze, andere Gerichte. Schmatzen und Rülpsen beim Essen ist dort etwas ganz Normales."Trotz dem etwas anderem Geschmack des Essens, hat das Model auch landestypische Speisen ausprobiert: "Ganz typisch ist dort das sogenannte Streetfood. Da kann man aus verschiedenen Spießen mit Gemüse, Fleisch und Tofu wählen was auch immer man will, das wird dann dort frisch gegrillt und in einer Schüssel zusammengesmischt und gewürzt. Das war richtig lecker", erinnert sich Sadovnik.Die freien Tage hat die Globasnitzerin genutzt, um die Großstadt zu erkunden: "Wir waren zum Beispiel im Zoo, im Porcelain Village, im Expo Garden, das ist ein riesiger Garten mit nachgestellten chinesischen Gebäuden, im Zentrum beim Chongqing Monument und in ganz vielen Einkaufszentren." Besonders gut habe dem Model die Altstadt der chinesischen Metropole gefallen.In Zukunft würde Mirjam Sadovnik gerne wieder im Ausland arbeiten, da sie in der Zeit in China sehr viel gelernt habe und auch selbstsicherer geworden sei. "Für mich persönlich nehme ich aus dieser Zeit mit, dass ich extrem dankbar bin für mein Leben und meine Möglichkeiten und ich durch China Lust auf mehr bekommen habe. Es wäre schön noch einiges in meinen jungen Jahren zu erleben."Geburtsdatum: 3.Jänner 1996Wohnort: GlobasnitzHobbys: Joggen, mit Freunden etwas unternehmen,Beruf: Model bzw. Studentin