Eintrittskarten aus handgefertigter Schokolade

03.01.2017, 08:00 Uhr

Am 5.Jänner findet der 45.Maturaball des Alpen-Adria Gymnasiums statt. Des heurige Motto ist "Chocolate Night".

Handgefertigte Schokolade

VÖLKERMARKT (ko). Traditionell findet der Maturaball des Alpen-Adria Gymnasiums jedes Jahr am 5.Jänner statt. Um viele Besucher anzulocken haben sich die Maturanten des Gymnasiums heuer etwas ganz besonderes einfallen lassen."In diesem Jahr bestehen die Eintrittskarten gänzlich aus handgefertigter Schokolade", verrät Anja Luschnig, Schülerin der Maturaklasse. Die wahre Eintrittskarte befindet sich jedoch in der Verpackung, so dass man die Schokolade bereits vor dem Ball essen kann: "Wer die Verpackung jedoch wegwirft nachdem er die Schokolade gegessen hat, muss sich eine neue Eintrittskarte kaufen."

Etwas Neues und Exclusives

Das Maturantenbräu

Noch viel zu tun

ZUR SACHE:

Auf die Idee, Eintrittskarten aus Schokolade zu verkaufen, kamen die Schüler des Gymnasiums durch Paul Gril: "Wir wollten den Gästen etwas komplett Neues und Exclusives bieten." Durch kreatives Zusammenarbeiten und den Film "Die Schokoladenfabrik" entstand die Idee der essbaren Eintrittskarte."Die süße Eintrittskarte soll ein kleiner Vorgeschmack auf unseren Ball sein, auf dem noch viele weitere süße Versuchungen warten", so die Schülerin. Die Besuchern des Maturaballs erwartet neben der ausgefallenen Eintrittskarte auch eine Schokotheke in der verschiedene Liköre, Cocktails und Fruchtspieße angeboten werden.Ein weiteres Highlight des Schulballes ist auch das Maturantenbräu, das von den Schülern der Maturaklassen selbst gebraut wurde. "Seit zwei Jahren steht unsere Schule in enger Beziehung mit der Familie Breznik, die es den Maturanten ermöglicht, ihr eigenes Bier zu brauen", erzählt Luschnig. Einige Schüler der heurigen Maturklassen verbrachten einen ganzen Vormittag im Bleiburger Brauhaus um das Maturantenbräu herzustellen: "Derzeit befindet sich das Bier im Gärprozess, damit es rechtzeitig zum 5.Jänner für unsere durstigen Gäste bereitsteht.""Bereits im Vorfeld ist unser Ball auf großes Interesse, auch seitens der Politik, gestoßen", erzählt Luschnig. Die Maturanten durften ihre Eintrittskarten unteranderem an Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger und Landeshauptmann Peter Kaiser überreichen. "Es gibt noch viel zu tun, jedoch scheuen wir keine Mühe um unseren Gästen ein paar unvergessliche Stunden zu bereiten."Der Maturaball des Alpen-Adria Gymnasiums findet traditionell amin der Neuen Burg statt.Das diesjährige Motto istist um 19.00 Uhr, diebeginnt um 20:30 Uhr