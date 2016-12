Flugzeugbau an der Polytechnischen Schule schreitet voran

25.12.2016, 08:00 Uhr

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Schule 2017 ist der Jungfernflug geplant.



Erstes Flugzeug dieser Bauart

VÖLKERMARKT. Die Schüler der Polytechnischen Schule (PTS) Völkermarkt bauen seit mittlerweile sechs Jahren an einem Flugzeug (die WOCHE berichtete). Die Idee dazu hatte Lehrer Rainer Hartmut, Fachbereichsleiter für Metall. Er hatte bereits einschlägige Erfahrung im Flugzeugbau aus Amerika mitgebracht. Einerseits als Pilot, andererseits als Flugzeugmechaniker.Es ist das erste Flugzeug dieser Bauart in Österreich. "Jedes Bauteil wird ausschließlich von den Schülern der PTS individuell in den schuleigenen Werkstätten angefertigt. Erst wenn das Probestück passt, wird ein Original hergestellt", so Direktor Franz Borotschnig.

Qualitätskontrolle durch die Austro Control

Erstflug zum Schuljubiläum



Zur Sache:

Am Ende jedes Bauabschnittes erfolgt eine Qualitätskontrolle durch die Austro Control (ACG), der österreichischen Flugsicherung. " Viel Beachtung fand unser Projekt bei der Firma Hirth aus Stuttgart. Für dieses einmalige Schulprojekt wurde uns der 2 Takt-2 Zylinder-Boxer Motor gesponsert", ist Borotschnig stolz. Der Flug nach Wien dauert damit etwa 50 Minuten. Florian Presterl, ein Schüler der im ersten Projektjahr mitgearbeitet hat, hat inzwischen selbst den Pilotenschein.Der Jungfernflug ist im Frühjahr 2017 zum 50-Jahr-Jubiläum der PTS, geplant. "Dazu werden auch alle Schüler, die in den vergangenen sechs Jahren an dem Projekt mitgearbeitet haben eingeladen", sagt der Direktor abschließend.Der aktuelle Baufortschritt wird auf der Homepage www.pts-voelkermarkt.ksn.at unter dem Menüpunkt „Flugzeugbau“ dokumentiert.