Gefasst: Mann aus dem Bezirk Völkermarkt erpresste Frau

05.12.2016, 09:43 Uhr

Tod der Kinder angedroht

Für den Fall der Nichterfüllung der Forderung wurde ihr der Tod ihrer beiden Kinder angedroht. Zudem wurde ihr zu verstehen gegeben, dass insgesamt drei Sprengkörper in ihrem Nahbereich deponiert worden seien und sie unter ständiger Beobachtung stehe.

Völkermarkter in Graz festgenommen

In enger Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten und dem LKA Steiermark wurde schließlich am 3. Dezember um 1.15 Uhr ein 24jähriger Beschäftigungsloser aus dem Bezirk Völkermarkt beim Versuch das in Graz hinterlegte Geld abzuholen auf frischer Tat betreten festgenommen.Der Beschuldigte ist umfassend geständig. Als Motiv führte er Geldnot an. Er wurde vom Landeskriminalamt Kärnten zur Anzeige gebracht in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.