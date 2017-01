GEMEINSCHAFT TAINACH entsorgte Christbäume

14.01.2017, 20:13 Uhr

„Die Aktion kommt bei der Bevölkerung sehr gut an, deshalb haben wir es heuer bereits zum siebten Mal gemacht. Es ist ja praktisch, wenn der Christbaum vor der Haustüre abgeholt wird“, so der Obmann Martin Urak. Diese Christbaumentsorgung wird auch von der Gemeinde befürwortet. Deshalb schauten Bürgermeister Valentin Blaschitz und Umweltreferent Stadtrat Gerald Grebenjak vorbei.Drei Traktorkipper voll wurden von Martin Urak, Wolfgang Viertlmayr, Siegbert Sauerschnig und Paul Keber am Samstag Vormittag eingesammelt. „Das ist ein wunderbares nachweihnachtliches Service der Gemeinschaft Tainach“, freuen sich die Bewohner.