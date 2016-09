Keine Chancen für Einbrecher

27.09.2016, 15:45 Uhr



Gemeinsamer Impulstag

Im Vorjahr konnten im Rahmen der Aktionstage, die an verschiedenen Orten und Tagen im ganzen Bezirk durchgeführt wurden, insgesamt 500 Besucher gezählt werden. "Diese hohe Zahl hat uns selbst überrascht", so der Präventionsbeamte Günther Kazianka. Aus diesem Grund geht die Polizei heuer zum Beginn der Dämmerungseinbrecher-Saison noch einen Schritt weiter: Am 5. Oktober findet ein gemeinsamer Impulstag aller Polizeidienststellen im Bezirk Völkermarkt statt (nähere Informationen siehe "Zur Sache").

Einbrüche am Tag

Digitale Medien

Betreuung von Opfern

ZUR SACHE: Gemeinsamer Impulstag

Wobei der Begriff der Dämmerungseinbrüche nicht mehr ganz korrekt ist. Haben sich die Einbrüche bis vor einigen Jahren noch auf die Zeit von 16 bis 22 Uhr beschränkt, sind die Täter mittlerweile auch tagsüber unterwegs. "Wir führen das unter anderem auf die vermehrte Streifentätigkeit zurück, die die Einbrecher von ihrer angestammten Zeit verdrängt hat", so Stiff. Zudem seien Vormittags viele Häuser und Wohnungen leer.Wie die Völkermarkter ihr Eigenheim vor Einbrechern schützen können, ist beim Impulstag zu erfahren. Geschulte Beamte beraten Interessierte vor Ort. In die Einbruchssicherung sind auch die digitalen Medien miteinzubeziehen. "Es wird oft unterschätzt, was zum Beispiel auf Facebook alles ausspioniert wird", warnt Kazianka.Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Einbruch gekommen sein, steht der Präventionsbeamte Gerald Lipitz für die Nachservicierung von Einbruchsopfern zur Verfügung. "Für die meisten Opfer ist nicht der gestohlene Schmuck das größte Problem, sondern die psychische Belastung, dass Fremde in ihre Privatsphäre eingedrungen sind", erklärt Stiff.Mittwoch, 5. Oktober von 9 bis 12 UhrWochenmarkt Völkermarkt, Adeg Markt Verhounig in Griffen, Spar Markt St. Kanziann (9 bis 10:30 Uhr), Dorfplatz Gallizien (11 bis 12 Uhr), Hofer Eberndorf, Unterer Hauptplatz Bleiburg vor der Polizei und vor dem Gemeindeamt in Bad Eisenkappel