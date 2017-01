Lichtermesse in Wölfnitz a.d. Saualpe

25.01.2017, 19:32 Uhr

traditionelle Lichtermesse mit Blasius -Segen

r findet in der Pfarrkirche diestatt. Die Gläubigen versammeln sich vor der Kirche mit brennenden Kerzen in den Händen, ziehen dann zum Opfergang in die Kirche, die Kerzerl kommen in eine Schale mit Maromorsand, wo sie in den Anliegen der Gottesdienstbesucher brennen. Am Ende der Messe wird der Blasius Segen erteilt. Den Gottesdienst gestaltet musikalisch der Pensionistenchor Griffen unter Leitung von Marianne Hauser (Foto links).