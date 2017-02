Mit Elan in die neue Theatersaison

11.02.2017, 09:58 Uhr

Jahreshauptversammlung der Sommerspiele Eberndorf wartete mit einigen Neuerungen auf.

EBERNDORF. In der heurigen Theatersaison starten die Mitglieder Südkärntner Sommerspiele Eberndorf mit dem neuen Regisseur Patrick Steinwidder und dem Shakespeare-Stück "Viel Lärm um nichts" durch. Bei der am Freitag im GH Kolleritsch in Eberndorf abgehaltenen Jahreshauptversammlung ließ Obmann Herbert Schirnik auch das vergangene Jahr Revue passieren. 6.300 Besucher sahen sich im Jubiläumsjahr (40 Jahre Sommerspiele) den "Diener zweier Herren" an, mit dem sich Langzeit-Intendant Jörg Schlaminger nach 25 Jahren verabschiedete.

Neues Reservierungssystem

Licht und Akustik

Neuerungen im Team

Da in den vergangenen Jahren viele Karten zwar reserviert, aber nie abgeholt wurden, wird 2017 das Reservierungssystem auf neue Beine gestellt. "Die Karten sind erst reserviert, wenn sie bezahlt wurden", erklärt Schirnik. Bei Ausfall der Vorstellung aufgrund Regens wird der Preis natürlich weiterhin rückerstattet. Zudem wurden die Kartenpreise leicht angehoben.Dafür wird den Zuschauern heuer auch einiges an Neuerungen geboten. So kaufte der Verein 15 Scheinwerfer, die für mehr Lichteffekte sorgen werden. "Außerdem wurde im Vorjahr eine Akustikstudie in Auftrag gegeben. Die Erkenntnisse daraus sollen heuer umgesetzt werden", ergänzt Schirnik.Die Neuwahlen bestätigten Herbert Schirnik einstimmig als Obmann. Seine Stellvertreter sind Helmut Lechtaler und Karoline Weinzer. Neu in den jeweiligen Ämtern sind Margit Igerc als Schriftführerin und Simone Sdovc als Kassiererin.Mehr über den neuen Regisseur Patrick Steinwidder und sein erstes Stück erfahren Sie hier