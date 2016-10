Opfergedenken des Kärntner Heimatdienstes

07.10.2016, 17:27 Uhr

zum 10. Oktober am Stadtfriedhof Völkermarkt

Gemeinsames Gedenken ist gelebte Versöhnung

In diesem Sinne fand am Stadtfriedhof in Völkermarkt im Rahmen der Wiederkehr der Kärntner Volksabstimmung auch heuer wieder ein grenzüberschreitendes Opfergedenken statt - gesanglich und musikalisch umrahmt vom(Ltg.: Hans Mosser) und dem(Ltg.: Gottfried Seidl).Begrüßt wurden die Anwesenden von KHD-Obmann-Stellvertreter- an seiner Seite, Worte zum Gedenken sprachen Landtagspräsident, Generalkonsul- sie war mit SchülerInnen des Alpen-Adria-Gymnasiums anwesend, KHD-Obmann, der Generalsekretär des Verbandes der Vereine Rudolf Maisterund der Obmann des Zentralverbandes slowenischer Organisationen in Kärnten, Gebete und geistliche Worte der evangelische Pfarrer von Völkermarktund Kaplanundvom Gymnasium Slovenji Gradec lasen aus dem Band- slowenisch und deutsch.

Anwesend waren auch Landtagsabgeordneter, der Militärkommandant-Stv. Oberst, Generalmajor i. R., Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant, AI, ChefRed. i.R., vom Volksgruppenbüro, der Vorsitzende des Slowenischen Kulturverbandes, aus Slowenien der ehemalige Minister, die Obmänner des Clubs der Kärntner Slowenen aus Laibach und Marburgund, der Obmann des Kulturvereines deutschsprachiger Jugend (KDJ) in Laibachuvm.