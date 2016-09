Schräge Idee für die Lange Nacht der Museen

28.09.2016, 07:50 Uhr

669 Penisse

Sie widmet sich heuer unter dem Titel "Phallusioa - Sei mutig steh dazu!" dem Thema Gesundheit. Dazu zeigt die Künstlerin in ihrer Galerie 666 + 3 selbstgestrickte Penisse in verschiedenen Größen, Farben und Formen. "Ursprünglich war es meine Idee, damit nur auf die Gesundheit der Prostata aufmerksam zu machen", erklärt Kaiser-Olschnegger. Doch während der Arbeit an dem Projekt kamen immer mehr Gesundheitsthemen auf, sodass die Penisse nun als Talismane für Gesundheit im Allgemeinen stehen.

"Alle reden von Krankheit"

Zur Sache: Die Lange Nacht der Museen in Völkermarkt

Im Gespräch betont Kaiser-Olschnegger stets das Wort Gesundheit. Das hat für sie einen guten Grund: "Es ist mir aufgefallen, dass alle Gespräche mit Freunden und Bekannten früher oder später am Thema Krankheit hängenbleiben. Es zieht sich wie ein roter Faden durch". Dem möchte die Künstlerin mit der Frage "Was kann ich täglich für meine Gesundheit tun?" entgegenhalten. Die Penisse, die man zum Beispiel am Schlüsselbund anbringen kann, wenn man sich traut, sollen einen immer wieder daran erinnern.überall ab 18 Uhr"Phallusioa – Sei mutig steh dazu"Ausstellung von Albert Mesner aus Feistritz ob Bleiburg "Abschied von meiner heilen Welt"Ausstellung von Andreas Klimbacher unter dem Titel "Strukturen"Programm mit regelmäßigen Spezialführungen und musikalischem Begleitprogramm unter Mitwirkung verschiedener lokaler Musikgruppen.Jahresausstellung "Schöne Operation". Führungen und Diskussion mit Kurator Alex Samyi.Ausstellungseröffnung von Marko Lipuš unter dem Titel "Babica".Sonderprogramm mit Führung durch das Museum (20 Uhr) und Filmvorführung "Geschenkt wurde uns nichts" um 22 Uhr.