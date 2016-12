Sie lassen das Jahr Revue passieren

29.12.2016, 12:00 Uhr

Mirijam Sadovnik, die Radeschnig Zwillinge und Edwin Wiegele sprechen über das Jahr 2016.

Als Model in China

VÖLKERMARKT. Model Mirijam Sadovnik, das Musik-Kabarettduo "RaDeschnig" und Künstler Edwin Wiegele blicken zurück auf das Jahr 2016 und verraten, was ihnen vom vergangenen Jahr besonders in Erinnerung bleiben wird.2016 war für das Model aus Globasnitz, Mirijam Sadovnik, ein besonderes Jahr: "Mein berufliches Highlight war mein erstes internationales Modelengagement in China." Nach drei Monaten in der Ferne hat die Globasnitzerin es aber auch sehr genossen, ihre Familie wieder in die Arme schließen zu können. "Die Erfahrungen, die ich in Asien bezüglich der Kultur und des Lebensstils machen durfte und auch die ganzen Modelauftritte dort werden mir von 2016 besonders in Erinnerung bleiben", so das Model. Für das Jahr 2017 wünscht sich Sadovnik, nochmals im Ausland arbeiten zu können und dadurch die Möglichkeit zu bekommen, einmalige Erfahrungen zu sammeln. "Mein Vorsatz für das kommende Jahr ist mir weiterhin treu zu bleiben."

"Es war ein gutes Jahr"

Viel Energie und Gesundheit

Birgit und Nicole Radeschnig, die gemeinsam das Musik-Kabarettduo "RaDeschnig" bilden, blicken gerne auf das Jahr 2016 zurück. "Mein berufliches Highlight waren wenige freie Tage im Kalender und ein Preisregen für der allerletzte Tag der Menschheit mit Hosea Ratschiller. Man kann sagen es war ein gutes Jahr", verrät Nicole Radeschnig. Vom vergangenen Jahr werden den beiden vorallem die Wahlen in Österreich und in Amerika im Gedächtnis bleiben. "Für 2017 wünsche ich mir keine Wahlplakate", so Birgit Radeschnig. "Und keinen Trump", ergänzt ihre Zwillingsschwester Nicole."Zu meinen beruflichen Highlights des vergangenen Jahres zählen die Schaffung des Zyklus Blütenflug der Himmelsboten und die Entwicklung eines Konzeptes zum Thema Drau, ein grenzüberschreitendes Projekt, mit Produzenten Gerald Salmina", verrät Künstler Edwin Wiegele. Auch das Spielen mit seinen drei Enkeln und zu sehen, wie schnell sie wachsen und sich verändern hat Wiegele sehr genossen.Besonders im Gedächtnis bleiben wird dem Haimburger vom Jahr 2016 der Krieg in Syrien und seine Folgen.Für das neue Jahr erwartet sich Wiegele viel Energie für seine künstlerischen Projekte und vor allem Gesundheit. "Meine Vorsätze leiten sich von einem Spruch von Goethe ab: Du sollst nicht nur wollen, du sollst auch tun."