Tag der offenen Tür in der NMS

20.01.2017, 13:16 Uhr

Mittelschule und der Musikschule "TONArt" mit Direktor Walter Lackner inBleiburg."Wir erwarten im Herbst einen guten Start mit zwei Klassen", sagte Direktorin Christine Meklin Sumnitsch. Die Musikschule erfreut sich großer Beliebtheit und wird von mehr als 200 Schülern besucht. Vorgestellt hat sich auch die Partnerschule der NMS, die HTL Ferlach. Im Rahmen des Tags der offenen Tür erhielten die Besucher Einblicke in den Unterricht in den Sprachen Englisch, Slowenisch und Italienisch sowie in den Fächern Biologie, Sport, Hauswirtschaft, Musik und Informatik. Begrüßt wurden die Gäste vom Schulchor mit Anna Maria Kutej, Josef Krop und Manca Rebula. Den Tag der offenen Tür nutzten auch zahlreiche Ehrengäste für einen Schulbesuch, darunter Ivan Olip, Bürgermeister Stefan Visotschnig, Heimoberin Regina Tolmaier und Valentina Rupnik, Kulturstadtrat Markus Trampusch und VS-Direktorin Mateja Mesner.