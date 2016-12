Tipps und Tricks für ein brandfreies Silvester

28.12.2016, 11:01 Uhr

Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blazej gibt Tipps, wie die Silvesterknallerei brandfrei bleibt.

Trockenheit als Gefahr

Sensibilisierte Bevölkerung

Tipps und Tricks zur Brandvermeidung

Zur Sache

VÖLKERMARKT (ct). An Silvester werden wieder tausende Feuerwerke den Nachthimmel erhellen. Dass die bunte Pracht die Gefahr birgt, Brände auszulösen, wird dabei von den Feiernden oftmals unterschätzt. Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blazej gibt deshalb hilfreiche Tipps, wie die Brandgefahr zu Silvester minimiert werden kann.Ein Problem birgt hierbei die anhaltende Trockenheit, welche voriges Jahr dazu geführt hat, dass von der Bezirkshauptmannschaft in vielen Gemeinden ein Feuerwerksverbot an Silvester ausgesprochen wurde. „Für das heurige Silvester ist von der BH bis jetzt noch kein Bescheid über ein Verbot von Silvesterraketen erlassen worden. Wenn es vom Wetter weiter so bleibt wie es zurzeit ist, also relativ trockenes Wetter, ist durchaus die Gefahr da, dass die BH wieder kurzfristig Verbote ausspricht“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Blazej.Trotz der Gefahr von Entstehungsbränden durch Feuerwerksraketen an Silvester beruhigt der Bezirksfeuerwehrkommandant auch. „Für uns als Feuerwehr ist Silvester in Bezug auf Brandeinsätze gar nicht so intensiv, wie man es glauben würde. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass die Leute heute schon ein bisschen vorsichtiger geworden sind auch durch zahlreiche Berichte über Brände an Silvester“, so Blazej.Damit einem sicheren Jahreswechsel nun nichts im Wege steht, ist es beim Raketenschießen hilfreich, vorbeugend zu handeln. So sollte man sicher gehen, dass man die Feuerwerke keinesfalls in der Nähe von dicht besiedelten Gebieten abschießt. Auch sollte eine gewisse Distanz zu trockenen Sträuchern gewahrt werden, da von diesen eine hohe Brandgefahr ausgeht. „Brandschutzmäßig sollte man das Raketenschießen am besten auf einem freien Feld betreiben, weit weg von eventuellen Gefahrenherden.“, erklärt Blazej. Nach dem Abschießen sollte auch die Umgebung im Auge behalten werden, falls irgendwo ein Brandherd entsteht. „Wenn es dazu kommt, sollte schnellstmöglich die Feuerwehr hinzugezogen werden“, so der Bezirksfeuerwehrkommandant.-Löschmittel bereitstellen (z.B. Feuerlöscher, Eimer Wasser)-Feuerwerkskörper von Kindern fernhalten-Feuerwerkskörper nie selbst herstellen-Sicherheitsabstände wahren-Feuerwerksraketen niemals auf Menschen oder Tiere richten-Glühende Reste ablöschen-Beim Abschuss für einen sicheren Stand sorgen-Raketen nur senkrecht abfeuern-Raketen nicht aus der Hand starten lassen-Feuerwerk und Knallkörper niemals in der Wohnung/in Häusern abbrennen-Bei Brandverletzungen sofort mit kaltem Wasser kühlen und notfalls einen Arzt verständigen