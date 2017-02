Unterkärntner Familienforscher im Archiv der Diözese Gurk

04.02.2017, 13:09 Uhr

Unterkärntner Familienforscher zu Besuch im Archiv der Diözese Gurk / Klagenfurt.

Der Leiter des Archivs der Diözese Gurk (ADG), Dr. Peter Tropper, empfing Familienforscher aus Unterkärnten in den Räumen des Archivs in der Mariannengasse in Klagenfurt.Einleitend erklärte er die Aufgaben des Archives und erwähnte, dass nicht nur kirchliche Urkunden sondern auch Dokumente von weltlichem Charakter aufbewahrt und vor allem gesichert werden.Das Diözesanarchiv besteht seit mehr als 35 Jahren und ist das flächenmäßig größte Archiv seiner Art in Österreich. In der Belaglänge von 5.700 Regalmetern wird es nur noch vom Archiv der Erzdiözese Wien (8.000 Regalmeter) übertroffen.Im Jahr 2014 wurden mehr als 13.000 Archivbenutzer von den 4 Mitarbeitern betreut und rd. 8.000 Archivalieneinheiten bewegt.Seit dem Jahr 2007 sind die Archivbestände der Diözese, des Bistums und des Domkapitels unter einem Dach vereint. Mehr als 26.000 Handschriften, mehr als 7.500 Urkunden vom 12. Jhdt. bis in die heutige Zeit werden gelagert und betreut. Darüber hinaus verwahrt das ADG die Mensalbibliothek der Bischöfe von Gurk mit 224 mittelalterlichen und neuzeitlichen Handschriften, ca. 6.000 Druckwerken sowie mehr als 3.500 Büchern aus allen Wissensgebieten.Seit dem Jahr 2005 werden Matriken und Urkunden mit modernster Technik digitalisiert. Verzeichnisse und Handschriften aus den Pfarrarchiven werden damit der Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht. Die Erfassung u. Digitalisierung der Bestände aus 326 Kärntner Pfarren ist abgeschlossen, bedarf aber noch der Prüfung auf Vollständigkeit und ggf. der Fehlerbehebung.In dem Raum in dem normalerweise Forscher die Matriken, Bücher und Akten aus vergangenen Jahrhunderten einsehen können, waren eigens für diesen Besuch besondere Exponate ausgestellt. Die älteste Urkunde im Bestand des Archivs stammt aus dem 11. Jhdt. Weiters war die Stiftungsurkunde des Bistums Gurk durch Maximilian I. zu sehen. Ein besonderes Ausstellungsstück war ein Buch mit der Berechnung der Ostertermine vom Jahr 1100 bis zum Jahr 1137. Das Buch muss demnach vor dem Jahr 1100 entstanden sein.Als Dank für die Vorbereitung und Führung im ADG wurde von den Teilnehmern den Mitarbeitern des ADG eine Torte in Buchform und passend dazu Kaffee, überreicht.