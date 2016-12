Von der Fichte im Wald hin zu den Christbaumkulturen

12.12.2016, 07:24 Uhr

Michael Haberl begann vor 40 Jahren mit dem Verkauf von Christbäumen. Seitdem hat sich einiges getan.

VÖLKERMARKT. Im Alter von 16 Jahren hat Michael Haberl aus St. Lorenzen begonnen am Mittwochmarkt in Völkermarkt Christbäume zu verkaufen. "Damals gab es nur Fichten aus dem eigenen Waldbestand, keine eigens angepflanzten Bäume", erinnert sich der heute 56-Jährige.In den vergangenen 40 Jahren hat sich demnach einiges getan. Vor 30 Jahren begann Haberl damit, erste Silberfichten extra für den Christbaumverkauf anzusetzen, einige Jahre später folgten die ersten Nordmanntannen. Mittlerweile verfügt der Betrieb, den Haberl vor vier Jahren an seinen Sohn Michael Haberl jun. verpachtet hat, über zwei Hektar Christbaumkulturen in Kärnten und weitere 1,5 Hektar in Gleisdorf (Steiermark).

Schlägern mit dem Mond

Vier Standorte

Zur Sache:

Jetzt haben die Christbaumverkäufer ihre Hochsaison, doch auch unterm Jahr gibt es in den Kulturen genug zu tun. "Vom Ausmähen über den Korrekturschnitt muss man immer ein Auge auf die Bäume haben", so Haberl. Geschlägert werden die Bäume in der passenden Mondphase, damit sich die Nadeln länger halten. In erster Linie pflanzen die Haberls Nordmanntannen an, einen kleinen Teil machen noch Silberfichten aus.Verkauft werden die Christbäume bis zum 24. Dezember um 12 Uhr an drei Standorten in Völkermarkt und an einem in St. Andrä, wobei der Standort gegenüber dem ÖAMTC in Völkermarkt (hinter der Bushaltestelle stadtauswärts) heuer neu dazugekommen ist. "Von der Größe her ist unser Limit erreicht. Wir arbeiten nur mit Familienmitgliedern und das soll auch so bleiben", sagt Haberl abschließend.Familie Haberl ist Mitglied der Arge Christbaumbauern in Kärnten.Der Preis eines Christbaumes hängt von seiner Größe ab (ca. 20 Euro/m).Die Haberls bieten Bäume bis zu einer Größe von 4 m an, diese wachsen 10 bis 15 Jahre.