15.02.2017, 15:22 Uhr

WUNDERSCHÖN !!!Bin ich, oder? Doch suche ich mein Frauerl/Herrl, weil hier wo ich zugelaufen bin, hat man schon genug von meiner Spezies und ich will auch lieber die erste Geige spielen als eine von 20 zu sein. Soweit bin ich ja gut aufgehoben was Essen und Trinken betrifft Liebes Frauerl/Herrl, Du suchst mich sicher schon ganz verzweifelt, denn ich war doch dein ein und alles für Dich und auch du bist für mich unersetzlich. Bis ich wieder bei dir bin, umschmeichle ich das Aushilfegesinde weil die auch gar so nett zu mir sind. Also bis bald und weine nicht mehr aber hole mich hier ab, bitte!!!!