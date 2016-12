28.12.2016, 08:00 Uhr

Überblick über die Vorhaben in der Gemeinde Eberndorf im neuen Jahr.

"Verhandlungen laufen"

EBERNDORF. Die Fertigstellung des neuen Dorf- und Kirchplatzes steht 2017 ganz oben auf der Agenda der Marktgemeinde Eberndorf. Auf Wunsch der Bürger wird auch der Schmutzwasserkanal in der Ortschaft Homitzberg erweitert.Weiters sollen die Verhandlungen für den Interkommunalen Gewerbepark und den Güterverladebahnhof in Kühnsdorf im neuen Jahr abgeschlossen werden.Ein Projekt, mit dessen Bau bereits im heurigen Jahr begonnen werden sollte, ist der Kreisverkehr in Seebach (Höhe Gojer) und die damit einhergehende Neuanbindung in Richtung der Ortschaft St. Marxen. Kürzlich gab es eine Informationsveranstaltung für die Bürger. "Die Planung ist fertig, die Verhandlungen für die Grundablösen laufen noch", erklärt Bürgermeister Gottfried Wedenig (SPÖ), "Die Bauphase selbst ist bei solchen Projekten immer die kürzeste, aber der Kreisverkehr kommt fix."

Renovierung Recyclinghof

Weiters soll in der Marktgemeinde 2017 die schrittweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik fortgesetzt werden. "Außerdem steht die Renovierung des Recyclinghofes und eine Erweiterung der Öffnungszeiten dort an", so Wedenig abschließend. Das ordentliche Budget der Marktgemeinde beträgt, 2017 rund 12,5 Millionen Euro, das außerordentliche Budget steht noch nicht fest.