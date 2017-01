In den Gemeinden wird eifrig gebaut

23.01.2017, 07:11 Uhr

Letzter Teil der Gemeindevorschau: Was planen die Kommunen im heurigen Jahr?

RUDEN, FEISTRITZ, GLOBASNITZ. Im Vorjahr begannen die Sanierungsarbeiten an der Volksschule Ruden. Für Juli 2017 ist die Fertigstellung des neuen Bildungszentrums geplant. Der Volksschulbetrieb im ersten Stock des Gebäudes läuft bereits.Jetzt sollen laut Bürgermeister Rudolf Skorjanz (SPÖ) demnächst die Bauarbeiten für den neuen Turnsaal, den Werkraum und die Fertigstellung des Kindergartens vergeben werden. "Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro", so Skorjanz. Nach der Fertigstellung wird im Bildungszentrum Platz für einen zweigruppigen Kindergarten sein.

40.000 Euro für LED-Technik

Hortzubau und neues Rüsthaus

Hochwasserschutz in Penk

Kanalbau schreitet voran



Großangelegter Hochwasserschutz

Gesperrte Rosaliengrotte

Lesen Sie hier mehr über die weiteren Projekte 2017 der Gemeinden im Bezirk Völkermarkt:

Neben dem Großprojekt Schulumbau werden in Ruden einige Straßen saniert und ab Feber schrittweise die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. "Hier investieren wir 40.000 Euro", ergänzt der Bürgermeister. Auch das neue Ortsentwicklungskonzept soll heuer fertiggestellt werden.In Feistritz ob Bleiburg laufen die Planungen für den Hortzubau zwischen Kindergarten und Volksschule. "Geld ist dafür geparkt. Ich hoffe, der Baubeginn wird noch heuer sein", erklärt Bürgermeister Hermann Srienz (SPÖ).Ein großes Thema ist der Rüsthausneubau für die Freiwillige Feuerwehr Feistritz. Zwei Gutachten vom Land stehen noch aus, dann soll der neue Standort endgültig feststehen. "Geplant ist der Bau in Mittelfeistritz. Optionen für den Grunderwerb sind schon da", so Srienz.Ein weiteres Projekt ist der Hochwasserschutz in Penk. "Hier sind wir bei der Planung schon sehr weit. Mit einem Teil soll noch heuer begonnen werden, das ist mir auch persönlich ein sehr wichtiges Thema", sagt Srienz.In der Gemeinde Globasnitz steht 2017 im Zeichen des Kanalbaues. Bis ende Mai soll der Kanal in Traundorf fertiggestellt werden. Im Zuge dessen wird neu asphaltiert, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet und die Wasserwirtschafts-Genossenschaft saniert die Wasserleitungen. "Auch die Verlegung von Breitband-Internet ist geplant", ergänzt Bürgermeister Bernard Sadovnik (EL).Weiters findet heuer die Projektvorstellung für den Kanalbau im Bereich St. Stefan bis Kleindorf statt (Kosten rund eine Million Euro) und die Projektierung für die drei restlichen Baustufen soll vergeben werden.Ein umfangreiches Projekt ist der Hochwasserschutz entlang des Feuersberg- und des Globasnitzbaches. "Die Katastrophe in Podrain vom Vorjahr darf sich nicht wiederholen", so Sadovnik (am 15. August 2016 führte ein Wolkenbruch zum Übertreten des Baches und so zu massiven Überschwemmungen in Podrain, Anmd. d. Red.). Laut Sadovnik wird das Projekt acht Millionen Euro, verteilt auf zehn Jahre, kosten. 15 bis 20 Prozent zahlt die Gemeinde selbst.Bei der für Besucher nach wie vor gesperrte Rosaliengrotte am Hemmaberg soll es heuer zu einer Projektierung kommen. Es wurde ein Komitee gegründet, am Spendenkonto befinden sich derzeit rund 10.000 Euro (auch die WOCHE beteiligte sich mit einem Benefizabend daran). "Für eine Sanierung sind noch Gespräche mit dem Land notwendig", sagt Sadovnik.