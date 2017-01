Behinderten-Ski-WM-Tarvis-Abfahrt

25.01.2017, 21:44 Uhr

Mit dabei war heute am 25.01.2017 in der Abfahrt der St. Stefaner Sportler Nico Pajantschitsch aus dem Bezirk Völkermarkt. Er erreichte den ausgezeichneten 15. Rang.Nachdem die Athleten ins Ziel kamen, war es für sie nochmals etwas stressig, Interviews, Autogramme schreiben uswNico gab an, dass er mit seiner Fahrt sehr zufrieden sei. Er werde im Super G und RTL mit Sicherheit nochmals an den Start gehen. Ob er Kombi und Slalom fahren werde, sei noch ungewiss.

In der Speed-Disziplin gewann der Kärntner Markus Salcher Gold und die Niederösterreicherin Claudia Lösch Silber.Wir gratulieren!Jedoch möchte ich sagen, dass alle Teilnehmer viel mehr Aufmerksamkeit verdienen würden. Das wird erst einem klar, wenn man sieht, mit welcher Behinderung und hoher Geschwindigkeit sie den Berg bezwingen.