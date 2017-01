NMS Kühnsdorf: Tischtennisbezirksmeisterschaften 2017

15.01.2017, 19:54 Uhr

Tolle Erfolge für die NMS Kühnsdorf bei den Tischtennisbezirksmeisterschaften 2017.

Am 11. Jänner 2017 fanden in der NMS Kühnsdorf die Tischtennisbezirksmeisterschaften statt. Organisiert wird dieser alljährliche sportliche Bewerb von Direktor Günther Dobnik. Die Schülerinnen und Schüler sind immer mit voller Begeisterung dabei. Ein 1. Platz bei den Knaben und ein 2. Platz bei den Mädchen kann sich wirklich sehen lassen.Die Knaben (mit Julian Sadnik, Justin Suntinger, Marcel Saliternig und Tobias Krojnik) errangen den 1. Platz und nehmen als Bezirksmeister an der Landesmeisterschaft am 31.Jänner 2017 in Villach teil.Unsere Mädchen (mit Nathalie Slamanig, Katharina Kotnik, Sarah Prikerschnik und Lena Paulic) wurden tolle Zweite und nur ganz knapp von den Mädchen aus Griffen besiegt.